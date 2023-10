Waalwijk-Tormann aus Krankenhaus entlassen

Entwarnung bei Etienne Vaessen: Der Waalwijk-Tormann wurde er aus dem Krankenhaus entlassen, nachdem er beim Spiel gegen Ajax reanimiert worden war.

Der nach einem schweren Kopftreffer verletzte niederländische Fußball-Tormann Etienne Vaessen (28) ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Es gehe ihm gut, sagte Michiel Kramer, Mannschaftskapitän des RKC Waalwijk, noch am Sonntagabend dem TV-Sender NOS. "Alles sah gut aus." Es seien keine Blutungen im Gehirn festgestellt worden. Auch der niederländische Erstligist hatte mitgeteilt, dass es Vaessen gut gehe und er sich weiter erhole.

Der Tormann war am Samstagabend beim Spiel gegen Ajax Amsterdam mit Brian Brobbey zusammengeprallt und bewusstlos zusammengebrochen. Er war vorsorglich nach dem Protokoll des Fußballverbandes reanimiert worden und hatte schnell das Bewusstsein wiedererlangt. Die Szenen erinnerten an den Herzstillstand von Dänemark Christian Eriksen bei der EURO 2021. Ein Sichtschutz schirmte das Geschehen am Rasen ab.

Vaessen hat keine Erinnerung an den Zusammenprall

Vaessen war ins Krankenhaus für weitere Untersuchungen eingeliefert worden. "Er war wieder ansprechbar, konnte sich aber nicht erinnern, was passiert war. Ich möchte den Ärzten ein großes Kompliment machen. Sie haben ihn sofort wiederbelebt, weil er nicht reagierte. Das ist das medizinische Protokoll. Zum Glück", sagte RKC-Direktor Frank van Mosselveld nach dem Unglück..

Das Spiel war in der 84. Minute abgebrochen worden, zu dem Zeitpunkt führte Ajax mit 3:2.