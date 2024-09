Herz-Stillstand: Bodybuilder (19) überraschend verstorben

Der 19-jährige Brasilianer wurde am Wochenende tot in seinem Haus aufgefunden.

Die Bodybuilding-Community trauert um Matheus Pavlak. Der Brasilianer ist im Alter von nur 19 Jahren plötzlich verstorben. Der junge Mann wurde am Sonntagnachmittag in seinem Haus tot aufgefunden, offenbar an den Folgen eines Herzinfarkts.

Pavlak hatte vor fünf Jahren mit dem Kraftsport begonnen, um sein Übergewicht in den Griff zu bekommen. Dank intensivem Training entwickelte er sich schon bald zu einem erfolgreichen Bodybuilder und gewann im vergangenen Jahr sogar einen U23-Wettbewerb. Bei regionalen Wettkämpfen erreichte er heuer den vierten sowie den sechsten Platz.

Am Montag wurde Pavlak in seiner Heimat beigesetzt. Laut Feuerwehrangaben erlitt er einen Herz-Kreislauf-Stillstand, weitere Details zu seinem Tod sind noch nicht bekannt. Sein früherer Trainer Lucas Chegatti äußerte sich tief betroffen und beschrieb Pavlak als „einen großartigen Freund und spektakulären Jungen“, der eine vielversprechende Zukunft vor sich gehabt habe.

Auf Instagram hatte Pavlak seine beeindruckende Entwicklung festgehalten und immer wieder betont, dass man jeden noch so schwierigen Traum verfolgen sollte. Sein tragischer Tod hinterlässt eine traurige Lücke in der Community.