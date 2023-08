Jantscher: Hongkong statt Graz

Auch Vereinslegende Jakob Jantscher zieht ein Schlussstrich und beendet das Kapitel Sturm Graz.

Emanuel Emegha hat Sturm Graz in der Sommer-Übertrittszeit für 12 Millionen Euro nach Straßburg abgegeben, Alexander Prass könnte als weiterer wertvoller Stammspieler folgen. „Als Trainer wünsche ich mir Kontinuität. Natürlich reißt es Löcher auf, wenn ein Fixbestandteil des Teams den Club verlässt, den man nicht in der Sekunde auffangen kann. Aber andererseits ermöglicht es neues Potenzial, das es so schnell als möglich zu integrieren gilt“, sagte Coach Christian Ilzer auf einen möglichen Abgang angesprochen. Sein vielsagender Nachsatz: „Ich sehne mich nach dem Ende der Transferzeit".

Jantscher: 250 Spiele für Sturm Graz

Kein Wunder: Denn mit Jakob Jantscher (34) schickt sich eine echte Sturm-Legende an, den aktuellen Cup-Sieger zu verlassen. Sein Ziel könnte kaum noch exotischer sein: Hongkong. Der zweifache Familienvater ist bereits für den Medizincheck nach China unterwegs. Beim interessierten Klubs soll es sich um Kitchee SC handeln, der im Vorjahr Meister wurde. Für die Grazer absolvierte Jantscher 250 Spiele (58 Tore, 69 Vorlagen). Jantscher wurde zwei Mal Meister (RB Salzburg) und vier Mal Cupsieger (3 x Sturm, 1 x Salzburg).