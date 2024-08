× 13. Sieg in Folge! Leader Toprak Razgatlioglu schreibt Superbike-Geschichte!

Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) brach am Sonntag auf dem Autodromo Internacional do Algarve in Portugal einen Rekord der MOTUL FIM Superbike Weltmeisterschaft.

Mit seinem 11. Sieg in Folge im Race 1 am Samstag in Portimao zog "El Turco" mit Alvaro Buatista & Jonhatan Rea gleich! Doch das genügte dem 27-jährigen nicht! Mit einem Doppelack am Sonntag im Superpolerace & Race 2 erhöhte er seine Serie auf 13. Siege in Folge und ist jetzt alleiniger Rekordhalter. Doch es war kein Kinderspiel: In Rennen 2 gab es einen zähen Kampf gegen zwei Ducatis, und das mit nur einem Flügel.

Zuerst Pole - dann zurückgeschlagen - am Ende der Sieg

Razgatlioglu startete von der Pole-Position in das Zehn-Runden-Superpole-Rennen, fiel aber, wie schon in Rennen 1 am Samstag, auf den dritten Platz hinter Alex Lowes (Kawasaki ) und dem früh führenden Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) zurück. Dies dauerte jedoch nur eine Runde, denn in Runde 2 überholte 'El Turco' in Kurve 1 sowohl Lowes als auch Petrucci und übernahm die Führung, die er bis zu seinem 12. Sieg in Folge nicht mehr abgab.

Wie immer bei Razgatlioglu gab es eine einzigartige Feier, bei der er sich von dem türkischen Olympioniken Yusuf Dikec inspirieren ließ, während es in Rennen 2 darum ging, die Konkurrenz in die Schranken zu verweisen.

Rekord egalisiert & ausgebaut

Zu seinem rekordverdächtigen Tag sagte Razgatlioglu: "Es war ein unglaubliches Wochenende; wir haben den Rekord gebrochen und haben jetzt 13 Siege in Folge. Insgesamt habe ich 54 Siege, und ich bin wirklich glücklich. Im letzten Rennen habe ich mit Nicolo und Alvaro gekämpft, aber im Allgemeinen bin ich sehr glücklich. Es ist etwas ganz Besonderes, denn jeden Tag werden wir mehr zu einer Legende! Ich habe das Gefühl, dass wir in der WorldSBK eine Familie sind, und mit der BMW sind wir auf dem Niveau, um jedes Wochenende zu gewinnen. Ich weiß nicht, wann diese Serie zu Ende sein wird, aber das Gefühl ist gut, und ich versuche einfach, auf den Sieg zu drängen. Es wird das erste Mal sein, dass ich in Magny-Cours mit der BMW fahre, also werden wir sehen."

Race 2: Auch ohne Flügel kann Toprak fliegen

Mit dem Sieg in der Superpole ging Razgatlioglu von Startplatz 1 aus in das Rennen 2 am Sonntagabend. Er erwischte einen brillanten Start und wurde zwar auf P4 zurückgedrängt, konnte sich aber wieder nach vorne kämpfen - wenn auch nicht ohne Drama. Bei einer Kollision mit Alex Lowes (Kawasaki) auf der Start- und Zielgeraden flog der linke Flügel der BMW M 1000 RR ab. Dies führte dazu, dass das Ducati-Duo Alvaro Bautista (Ducati) und Teamkollege Nicolo Bulega ihn einholten und die Plätze tauschten, bevor Bautista in Kurve 5 stürzte. Bulega war am Ausgang der letzten Kurve stark und konnte die Schwachstelle der BMW mit nur einem Flügel überwinden, aber Toprak bremste sich in Kurve 1 hart an und baute seine Siegesserie auf 13 aus.

"Ich musste mehr als 100 % geben."

Man kann zwar einen Flügel wegnehmen, aber nicht den Sieg von Toprak, der über den Vorfall sprach: "Auf der Geraden verstehe ich nicht, wie ich Alex getroffen habe, aber der Flügel brach auf der linken Seite. Danach drehte sich das Motorrad nicht mehr, vor allem im letzten Sektor und in der letzten Kurve, ich verlor fast 0,5 Sekunden. Die Ducati ist dort sehr stark und ich habe in den letzten vier oder fünf Runden wirklich gekämpft, zuerst mit Alvaro und dann mit Nicolo. In der letzten Runde musste ich vor dem letzten Sektor mehr als 100 % geben, also habe ich mir einen Plan zurechtgelegt, und er hat funktioniert. Es war ein unglaublicher Job an diesem Wochenende und das Gefühl ist unglaublich. Ich konzentriere mich nicht auf die Meisterschaft, sondern nur auf den Sieg. Es sieht so aus, als würden wir fliegen, aber jetzt schaue ich auf Magny-Cours. Das ist eine meiner Lieblingsstrecken, aber ob ich mit der BMW dort gut zurechtkomme, weiß ich nicht."

Aktueller WM-Stand in der Superbike-WM

Nach 7 von 12 Rennen 1. Toprak Razgatlioglu TUR BMW 365 Punkte 2. Nicolo Bulega ITA Ducati 273 3. Alvaro Bautista ESP Ducati 223 4. Alex Lowes ENG Kawasaki 213 5. Andrea Locatelli ITA Yamaha 155

So geht es weiter in der Superbike-WM

Nach einem Rekordverdächtigen-Thriller in Portugal geht es für die MOTUL FIM Superbike World Championship nach Frankreich. Auf dem historischen Circuit de Nevers Magny-Cours findet dann vom 6. bis 8. September die 8. Runde der Saison 2024 statt.

Freitag: 6. September

10:20 - 11:05: Freies Training 1

15:00 - 15:45: Freies Training 2



Samstag: 7. September:

09:00 - 09:20: Freies Training 3

11:00 - 11:15: Superpole

14:00: Race 1

Sonntag: 8. September:09:00 - 09:10: WarmUp11:00: WorldSBK - Superpole Race15:30: WorldSBK - Race 2