Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
Auer verspielt DTM-Titel im letzten Rennen
© gepa

Herzschlag-Finale

Auer verspielt DTM-Titel im letzten Rennen

05.10.25, 14:45
Teilen

Porsche-Pilot Ayhancan Güven kürt (27) sich beim Herzschlag-Finish am Hockenheimring zum DTM-Champion. Lucas Auer (Mercedes), der als Gesamtführender ins letzte Rennen gegangen war, reicht Platz 4 nicht.

Was für ein Finale!

Vor den letzten beiden Rennen am Hockenheimring hatten acht Fahrer noch Titelchancen gehabt.

Am Samstag hatte sich Thomas Preining (Porsche) mit einem Sieg hinter Leader Auer auf Gesamt-Platz 2 und in den engsten Favoritenkreis geschoben. Leader Auer rettete als Zwölfter drei Punkte seines Vorsprungs ins letzte Rennen.

Auer im Sonntag-Qualifying nur Neunter

Der nächste Rückschlag für Auer war das Qualifying am Sonntag - nur Platz 9.

In der Entscheidung lief dann alles für Güven, der sich mit seinem sechsten Saisonsieg den historischen Titel sicherte.  Lucas Auer wurde am Sonntag als Sechster abgewunken und wurde durch die Disqualifikation von Jordan Pepper (Lamborghini) und Jack Aitken (Ferrari) als Vierter gewertet. Beide hatten Auer unter gelber Flagge überholt und die dafür aufgebrummten Strafrunden ignoriert. Trotzdem muss sich der 31-jährige Tiroler wie schon 2022 mit dem Vizemeister-Titel zufriedengeben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden