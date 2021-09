Bortolotti - der neue »Iceman« der DTM

Mirko Bortolotti feiert in Assen sein DTM-Debüt für Lamborghini.

Ein echter Wiener in der DTM! Mirko Bortolotti gibt heute nach vielen erfolgreichen Jahren im GT-3-Sport sein Debüt in der neuen Königsklasse.

Der Lamborghini-Werkspilot fährt in Assen für das Team von T3, "Es war immer mein Traum, einmal in der DTM zu fahren - seit ich fünf Jahre alt war, verfolge ich diese Serie. Daher habe ich sofort zugesagt, als der Anruf von Lamborghini kam", sagte der 31-Jährige. Die Strecke in den Niederlanden kannte er vor diesem Wochenende noch nicht.

Bortolottis Eltern betreiben einen der bekanntesten Eissalons in Wien. Er gewann die Formel-2-Meisterschaft 2011 und absolvierte Formel-1-Tests für Ferrari, Red Bull und Williams.