DTM gibt Vollgas in Spielberg

Samstag &Sonntag (je 13.30 Uhr, Sat. 1) geht es am Red-Bull-Ring wieder zur Sache.

In der Formel 1 und der MotoGP gilt Spielberg bereits seit einigen Jahren wieder als Fixpunkt im Rennkalender. Je zwei Rennen fanden davon heuer bereits statt. Nun wird die steirische Strecke zum Ausklang des Sommers noch einmal Schauplatz eines weiteren Motorsport-Highlights: Die DTM kehrt nach drei Jahren Pause nach Österreich zurück.

Albon: »Diese Strecke ist etwas Besonderes«

"Diese Strecke hier ist immer etwas Besonderes", sagt einer, der es wissen muss: Alexander Albon. Der Thai-Brite ist auch F1-Ersatzfahrer von Red Bull und hätte in Spielberg 2020 beinahe gewonnen. In der DTM fährt Albon einen Ferrari von AF Corse.



Als die DTM 2018 zuletzt in Spielberg zu sehen war, wurden noch die legendären Prototypen eingesetzt. Mittlerweile wird unter der Federführung von Gerhard Berger in GT3-Sportwagen gefahren, was zu einer Vielfalt mit zuletzt 23 Profi-Fahrern aus zwölf Ländern und sieben Marken (Audi, BMW, Ferrari, Mercedes, McLaren, Lamborghini, Porsche) geführt hat.

Fans dürfen endlich wieder ins Fahrerlager

Spielberg wird aber nicht nur deshalb ein Spektakel. Erstmals seit 2019 bietet die DTM den Fans wieder das volle Programm. Es gibt keine Zuschauerbeschränkungen, Fans dürfen dadurch endlich wieder ins Fahrerlager.