Lucas Auer DTM
© gepa

DTM-Finale!

Lucas Auer greift in Hockenheim nach Meistertitel

03.10.25, 22:15
Lucas Auer greift beim DTM-Finale in Hockenheim nach dem Meistertitel. Der Tiroler führt die Gesamtwertung mit sieben Punkten Vorsprung. ServusTV überträgt das Saisonfinale live.

Die DTM tritt am Samstag (ab 13:15 Uhr/live ServusTV) am Hockenheimring zum Saisonfinale an. Der Tiroler Lucas Auer führt mit 171 Punkten die Gesamtwertung an und hat die Chance, nach Thomas Preining 2023 den nächsten österreichischen Titel zu holen. Auer liegt sieben Punkte vor dem Südafrikaner Jordan Pepper, mit weiteren elf Punkten Rückstand lauert der Deutsche René Rast.

Spannende Titelentscheidung erwartet

Beim traditionellen Saisonfinale in Hockenheim dürfen sich Motorsport-Fans auf eine packende Titelentscheidung freuen. Auer muss in beiden Rennen punkten, um sich den Champion-Titel zu sichern. Der Oberösterreicher Thomas Preining belegt vor den letzten beiden Rennen mit 146 Punkten Rang acht in der Gesamtwertung.

Live-Übertragung bei ServusTV

ServusTV überträgt das gesamte Saisonfinale live. Das erste Rennen startet am Samstag ab 13:15 Uhr, das zweite Rennen folgt am Sonntag ab 13:15 Uhr bei ServusTV On. Zusätzlich zeigt ServusTV am Sonntag ab 17:00 Uhr eine Re-Live-Übertragung des entscheidenden Rennens.

