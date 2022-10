Sorge um Schumacher nach Feuer-Crash

Sorge um David Schumacher! Der Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher war im DTM-Rennen am Hockenheimring in einen Feuer-Crash verwickelt.

Der 20-jährige DTM-Rookie David Schumacher war am vergangenen Wochenende am Hockenheimring in einen heftigen Feuerunfall verwickelt. Beim Horror-Crash im DTM-Saisonfinale 2022 zog sich der Deutsche einen Lendenwirbelbruch zugezogen. Dies bestätigt am Dienstag Vater Ralf.

"Als David nach Hause kam, klagte er noch immer über Rückenschmerzen. Wir haben uns dann dazu entschieden, ein Krankenhaus in Salzburg aufzusuchen, um ein MRT machen zu lassen. Dabei hat sich herausgestellt, dass ein Lendenwirbel gebrochen ist", äußert sich Ralf Schumacher gegenüber der dpa.

Eine Operation sei nach aktuellem Stand nicht nötig. Aktuell muss der Winward-Mercedes-Pilot ein Korsett tragen. Laut der behandelnden Ärzte muss Schumi-jr. rund sechs Wochen aussetzen. Auf das letzte Rennen am Sonntag musste David Schumacher bereits verzichten.

2022 war für ihn die Rookie-Saison in der DTM, die er ohne Punkte abgeschlossen hat. Das beste Ergebnis war ein elfter Platz in Spa-Francorchamps.