Der Grand Prix in Spielberg ist bereits voll im Gange und auch wenn das Wetter noch nicht so recht mitspielt, die ersten Stars haben schon ihren Platz auf der VIP-Bühne eingenommen.

So auch Austro-Rapper RAF Camora. In seiner Instagram-Story teilt er ein paar Schnappschüsse der F1-Boliden. Sein Besuch in Spielberg ist allerdings keine Überraschung, hat er sich doch spätestens seit seinem Hit "500 PS" als Freund der schnellen Autos entpuppt.

Erst seit kurzem gibt es Spekulationen um eine mögliche Freundin des Wiener Rappers. Seine Sänger-Kollegin Mathea und er sollen sich näher stehen, kommentieren ihre Instagram-Posts gegenseitig mit Herzchen und süßen Emojis. oe24 berichtete.

© Instagram

Screenshot von RAF Camoras Instagram-Story

Ob Mathea heute auch in Spielberg ist? Eher unwahrscheinlich. Sie kündigte auf Instagram an, um 19.00 Uhr einen Livestream zu veranstalten, wo sie über Beziehungs-Dramen ihrer Follower sprechen will. Naja, in Spielberg dürfte es für RAF auch ohne Begleitung ein Spektakel werden.