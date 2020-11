Formel 1 zittert vor Super-GAU

Nach dem positiven Test von Williams-Teamchef Simon Roberts herrscht Unsicherheit.

13 von 17 Rennen hat die Formel 1 dank strenger Corona-Maßnahmen schon absolviert. Lewis Hamilton steht vor dem 7. WM-Titel. Doch im Vorfeld des GP der Türkei (Sonntag, 11.10 Uhr) wurden 1.781 Tests durchgeführt -mit acht positiven Fällen. Einer davon: Williams-Teamchef Simon Roberts. Doch laut Blick soll die Dunkelziffer weit höher sein. Die Angst im Fahrerlager wächst.

Hamilton plant Titel-Party

Der Titel Nummer 7 und die Einstellung des Rekordes von Legende Michael Schumacher ist Lewis Hamilton so gut wie sicher. Bereits am Sonntag kann der Mercedes-Star mit dem 94. GP-Sieg alles klarmachen, selbst ein 2. Platz sollte reichen. Bei 85 Punkten Rückstand müsste "Verfolger" Bottas mit der schnellsten Runde gewinnen, um mit drei Siegen in den letzten drei Saisonrennen noch eine theoretische Chance zu wahren. Aber dann müsste Hamilton drei Mal in Folge ausfallen, was sich kein Mensch vorstellen kann.

"Aufregung". Bleibt die Frage, ob Hamilton 2021 mit WM-Titel Nummer 8 einen weiteren Meilenstein einfahren will. Noch hat er bei Mercedes nicht verlängert. Teamchef Toto Wolff: "Solange es keine Unterschrift gibt, ist nichts sicher im Leben, aber wir sind beide sicher, dass wir die Nadel noch weiter bewegen können." Und wenn Hamilton das doch nicht mehr will? Wolff kryptisch: "Ich glaube nicht, dass es passiert, aber wenn es doch passieren sollte, gäbe es einige Aufregung auf dem Fahrermarkt."