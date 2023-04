Adresse geleakt: Fans belagern Haus von Charles Leclerc

Fans belagern das Zuhause von Ferrari-Star Charles Leclerc. Der bittet auf Instagram darum, seine Privatsphäre zu wahren.

"Es gibt eine Grenze, die nicht überschritten werden sollte." So wendet sich Charles Leclerc in den sozialen Medien in einem dreisprachigen Appell an die Fans und bittet um „Privatsphäre und Respekt“. Die Ursache der Angelegenheit ist ein Leak, die die Privatadresse des monegasischen Fahrer leakte.

Leak verantwortlich

"Aus irgendeinem Grund wurde es öffentlich, was dazu führte, dass sich viele Menschen unter meiner Wohnung versammelten", erklärt Leclerc in einer Instagram-Story, "um zu klingeln, um Fotos und Autogramme zu bitten".

© Instagram/CharlesLeclerc

Der Ferrari-Star sagt, er sei "immer verfügbar" für Fans und "schätzt die Unterstützung wirklich", aber jetzt gilt es, die Privatsphäre zu respektieren. "Ich bitte Sie, nicht zu mir nach Hause zu kommen", schreibt der Pilot in Nachrichten auf Italienisch, Französisch und Englisch. "Ich werde darauf achten, bei allen anzuhalten, wenn ihr mich auf der Straße oder auf der Strecke seht, aber ich steige nicht aus, wenn ihr mich zu Hause besuchen kommt", so Leclerc.

"Grenzen müssen respektiert werden"

Dann der letzte Appell: "Ihre Unterstützung sowohl persönlich als auch in den sozialen Medien bedeutet mir sehr viel, aber es gibt eine Grenze, die nicht überschritten werden sollte".

Der nächste Grand Prix steigt Ende April in Baku, dort will Charles Leclerc mit seinem Ferrari wieder vorne mitmischen.