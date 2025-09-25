Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Lewis Hamilton
© Getty

Backstage

"Beängstigende Stunden" - Um wen sich Hamilton Sorgen macht

25.09.25, 19:08
Teilen

F1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (40) macht gerade eine schwierige Phase durch - auf der Rennstrecke und auch privat.

Mit einem Post auf Instagram lässt uns Hamilton an seinen Sorgen teilhaben. Wir sehen eine Bulldogge in einer Tierklinik-Box. Darunter steht: "Es waren beängstigende Stunden, bitte behaltet Roscoe in euren Gedanken und Gebeten." Bewegende Bilder und Zeilen, die nicht nur Tierfreunden nahegehen. Inzwischen ist Hamiltons vierbeiniger Begleiter überm Berg. Es gehe ihm, so der Ferrari-Star, schon wieder "ziemlich gut".

Roscoe ist das Ein und Alles für den besten Formel-1-Fahrer der Gegenwart. Dass der Hund mit über fast 13 Jahren bereits ein stolzes Alter erreicht hat, ist Lewis durchaus bewusst: "Es ist ungewöhnlich, dass eine Bulldogge so alt wird." Trotzdem darf Roscoe sein Herrchen noch immer zum einen oder anderen Grand Prix begleiten - inklusive Akkreditierung fürs Fahrerlager.

In Singapur letzte Chance, Negativrekord zu verhindern

Am ersten Oktober-Wochenende wird Hamilton vermutlich ohne Roscoe nach Singapur fliegen. Beim traditionellen Flutlicht-GP (5.10., 14 Uhr/ServusTV) hat der 105-fache GP-Sieger die letzte Chance, einem historischen Negativ-Rekord zu entkommen: Fährt er wieder nicht in die Top 3, dann wäre er der Erste seit Didier Pironi 1981/82, der es in seinen ersten 18 Rennen im Ferrari nicht aufs Podest geschafft hat.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden