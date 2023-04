Betrug? Ex-Sponsor verklagt F1-Team

Der ehemalige Sponsor des Williams-Formel-1-Teams, ROKiT, hat vor einem Gericht in Florida eine Klage in Höhe von 149 Millionen Dollar gegen das Team aus Grove eingereicht und fordert Schadenersatz für die Schädigung seines Rufs.

Die Klage, in der dem Team vorgeworfen wird, bei der Unterzeichnung des Vertrags mit dem Mobiltelefonhersteller ROKiT "betrügerische Aussagen" gemacht zu haben, wurde von Williams als "fadenscheinig" zurückgewiesen. ROKiT behauptet, Williams habe versprochen, 2019 ein wettbewerbsfähiges Auto zu haben, obwohl es wusste, dass es nicht über ausreichende Mittel verfügte, um ein Auto zu entwickeln, welches um vordere Plätze mitfährt.

So kam es dann auch. Williams war 2019 durchgehend Nachzügler. Neben dem Team selbst werden in der Klage auch die ehemalige stellvertretende Teamchefin Claire Williams sowie die ehemaligen Teamchefs Mike O'Driscoll, der als CEO fungierte, und Doug Lafferty, der Finanzchef war, als Beklagte genannt. Alle drei verließen das Team im Herbst 2020 im Zuge der Übernahme durch Dorilton.

Geht um hohe Summen

Die Summe, um die es geht ist keine kleine. Das Gesamtvolumen der Klage soll bei 149 Millionen Dollar liegen. ROKiT-Chef Jonathan Kendrick unterzeichnete im Januar 2019 einen Dreijahresvertrag mit Williams, und sein Unternehmen war während der gesamten Saison Titelsponsor des Teams. Während der COVID-Pause 2020, die vor dem verspäteten Saisonstart folgte, kam es jedoch zu einem Streit zwischen den beiden Parteien.

ROKiT behauptete, dass es aufgrund der Absage der Rennen nicht die ihm vertraglich zustehenden Rechte erhalten habe, während Williams sich auf die verspätete Zahlung der Sponsoringgebühren berief. Als die Formel 1 ursprünglich einen begrenzten Kalender ankündigte, bot ROKiT nach eigenen Angaben an, einen Prozentsatz der vereinbarten Gebühren zu zahlen. Der Sponsorenvertrag wurde jedoch von Williams im Mai vor der Wiederaufnahme der Saison gekündigt, zu einem Zeitpunkt, als das Team in Verhandlungen mit potenziellen neuen Eigentümern stand. Der Streit um die nicht gezahlten Gebühren für das Jahr 2020 ging daraufhin vor das internationale Schiedsgericht in London, wo Williams schließlich erfolgreich war.

Saison 2020 hat Nachspiel

In der neuen Klageschrift wird behauptet, dass "der Richter keine Kenntnis von der arglistigen Verheimlichung wesentlicher Tatsachen durch die Beklagten hatte, die erst nach Abschluss des Schiedsverfahrens aufgedeckt wurden", und dass ROKiT "erfuhr, dass das Auto nie in der Lage war, die Standards zu erfüllen, die die Beklagten den Klägern zugesichert hatten, und dass die Beklagten sich dieser Tatsache bewusst waren und sie verschwiegen".

Weiter heißt es, dass die "Beklagten absichtlich und in betrügerischer Absicht die Tatsache verschwiegen haben, dass Williams Engineering einfach nicht genug Geld hatte, um das F1-Auto zu entwickeln". In der Klageschrift heißt es, dass "die Kläger als direkte und unmittelbare Folge der betrügerischen Aussagen der Beklagten einen erheblichen finanziellen Verlust und eine Schädigung ihres Firmenwerts und ihres geschäftlichen Ansehens erlitten haben", und es wird eine Entschädigung in Höhe von "mehr als 149.528.550 Dollar" gefordert.

Gegenüber motorsport.com meint Williams, dass sie sich der Klage des Ex-Sponsors bewusst sein, sie jedoch nicht glauben, Geld zurückzahlen zu müssen. Ander sieht dies bei ROKIT aus. "Ich möchte das nicht tun, aber wir glauben, dass uns Unrecht getan wurde", sagte er gegenüber Motorsport.com. "Der Grund dafür war, dass COVID zugeschlagen hat und die halbe Saison 2020 abgesagt wurde. Deshalb haben wir sie nicht bezahlt. Und dann sollte die Saison, wenn Sie sich erinnern, nur zu 50 Prozent stattfinden. Also haben wir schriftlich 50 % angeboten. Und sie lehnten ab und kündigten sofort danach unseren gesamten Vertrag und verklagten uns auf den gesamten Betrag, obwohl wir nichts am Auto haben würden."

Kein "konkurrenzfähiges Auto"

Kendrick sagt, dass ihm Anfang 2019 vom Williams-Management mündlich zugesichert wurde, dass das Team ein konkurrenzfähiges Auto haben würde. "Bevor wir unterschrieben haben, haben wir genau diese Fragen vor meinem Vorstand gestellt", sagte er. "Wie ist der Stand des Autos? Und wie ist der Stand der Entwicklung? Und man hat uns X, Y und Z gesagt, und das hat nie und nimmer gestimmt. Und wir glauben, dass wir das beweisen können, vor allem, wenn wir vor Gericht gehen. Die Zusicherungen und Verpflichtungen, die uns der Vorstand gegeben hat, konnten niemals erfüllt werden. Und sie waren einfach nicht wahr. Wenn Sie sich erinnern, sind sie in Barcelona für die Tests 2019 zu spät aufgetaucht, weil sie nicht das Geld dafür hatten", so der erboset ROKIT-Chef gegenüber motorsport.com.

ROKiT ist seit der Trennung von Williams im Jahr 2020 nicht mehr in der Formel 1 vertreten. Das Unternehmen ist jedoch weiterhin im Motorsport vertreten, und zwar über die Formel E, die britische F4-Meisterschaft und Superbikes.