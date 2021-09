Corinna Schumacher: 'Mehr Pech kann man im Leben nicht haben'

Triumphe und Tragödien - ab morgen zeigt Netflix die Doku über Schumacher.

Corinna Schumacher kann die Tränen nicht zurückhalten. Die Erinnerung an den Schicksalstag vor acht Jahren, als Michael Schumacher beim Skifahren verunglückte, bewegt die Ehefrau des Formel-1-Rekordweltmeisters tief. "Mehr Pech kann man im Leben nicht haben", sagt die 52-Jährige mit stockender Stimme. In der Netf lix-Doku "Schumacher" gewährt sie erstmals Einblicke in das Leben der Familie nach der Tragödie 2013. Ab morgen ist die Doku abrufbar.

Lebensgefahr. Superstar "Schumi" hatte damals bei einem Sturz trotz eines Helmes ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten und schwebte tagelang in Lebensgefahr. Seine Frau erinnert sich, ihr Mann habe kurz davor noch zu ihr gesagt: "Der Schnee ist nicht optimal, wir könnten ja nach Dubai fliegen." Es sind die letzten Minuten des fast zweistündigen Films, die zumindest ein bisschen die Sehnsucht vieler Schumacher-Fans nach neuen Informationen über den Motorsport-Helden stillen. "Wir leben zu Hause zusammen, wir therapieren, wir machen alles, damit es Michael besser geht und gut geht und dass er unseren Familienzusammen halt auch einfach spürt", sagt Corinna.