Emotionale Worte: Verstappen besuchte Mateschitz vor dessen Tod

Die Sportwelt trauert um Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, der am Samstag 78-jährig nach einer Krebserkrankung verstarb. Max Verstappen konnte ihn nach seinem WM-Titel noch besuchen.

Unmittelbar vor Start des Qualifyings von Texas drang die die traurige Nachricht über den Tod von Red Bull-Gründer Didi Mateschitz ins Formel-1-Fahrerlager vor. Max Verstappen, der beim Qualifying auf dem Platz 3 landet, findet in einer Pressekonferenz emotionale Worte über seinen Mentor. "Das Qualifying-Ergebnis ist nicht wichtig. Wichtig ist, uns an Dietrich zu erinnern und was er für uns als Team getan hat, auch für die gesamte Formel 1 und die größere Red-Bull-Familie. Er war immer super-nett und fürsorglich zu mir.".

Verstappen konnte Mateschitz vor rund einem Monat noch besuchen und erinnert sich an diesen Moment: "Ich werde mich immer an das letzte Treffen mit ihm vor einem Monat erinnern, es war sehr speziell und das ist es jetzt noch mehr. Er hat an mich und viele andere Fahrer als junge Athleten geglaubt und hat so vielen so unglaubliche Möglichkeiten gegeben. Ohne ihn würde ich nicht da sitzen, es ist ein unglaublich harter Tag."