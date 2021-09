Ex-RB-Pilot Albon jetzt bei Williams

Rennfahrer Alex Albon wechselt das Fahrer-Lager und fährt künftig für Williams - der Thailänder übernimmt damit das Cockpit für den zu Mercedes abgewanderten George Russell.

Der Williams-Rennstall holt Alexander Albon zurück in die Formel 1. Der 25-jährige Thailänder ersetzt in der kommenden Saison den Briten George Russell, der zu Mercedes wechselt. Das zweite Williams-Cockpit behält der Kanadier Nicholas Latifi, wie das Team am Mittwoch mitteilte. Albon war 2019 und 2020 für Toro Rosso und Red Bull bereits in der Motorsport-Königsklasse gefahren, hatte für diese Saison aber keinen Formel-1-Vertrag mehr erhalten.

Introducing your 2022 Williams Racing drivers…@Alex_Albon joins @NicholasLatifi to complete our line-up! ???? pic.twitter.com/s4cuJ4ebJq — Williams Racing (@WilliamsRacing) September 8, 2021

Derzeit startet Albon im Deutschen Tourenwagen Masters in einem Ferrari. Das neue Fahrerduo biete eine "großartige Mischung aus Jugend und Erfahrung, die nicht nur sehr gut zum Team passt, sondern uns auch hilft, den nächsten Schritt auf unserer Reise zu bewältigen", wurde Williams-Teamchef Jost Capito zitiert. In der kommenden Saison steht in der Formel 1 eine umfassende Regelreform an.

Williams muss den 23-jährigen Russell nach drei Jahren ziehen lassen. Das Toptalent wird künftig an der Seite von Weltmeister Lewis Hamilton beim Silberpfeil-Team fahren, wie Mercedes am Dienstag verkündet hatte.