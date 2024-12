F1 Academy mit österreichischem Zuwachs

Emma Felbermayr (17) fährt im kommend Jahr bei der F1 Academy, welche seit 2023 an den Start geht, mit.

Die Österreicherin wird Teil von Kick Sauber werden. Die 17-Jährige war schon in mehreren Klassen erfolgreich und der Erfolg liegt wohl im Blut.

Schon ihr Großvater und Vater nahmen u.a. an den 24-Stunden-Rennen von Le Mans teil. Felbermayr fing schon mit 7 Jahren an, Kart zu fahren. Mit 13 nahm sie an ihrem ersten internationalen Rennen teil. 2021 belegte sie den zweiten Platz in der Gesamtwertung beim ADAC Ladies Cup. Jetzt geht sie mit der F1 Academy ihren nächsten Schritt.

Sogar Binotto meldete sich

"Ich bin stolz und freue mich riesig, für Kick Sauber in die Saison gehen zu dürfen", sagte sie. Felbermayr will die unglaubliche Gelegenheit nutzen, um sich auf diesem Level zu fordern.

Sauber-Teamchef Mattia Binotto freut sich auch auf den Neuzugang: "Wir freuen uns, Emma im Team willkommen heißen zu können." Ihr Debüt ist beim China GP geplant.