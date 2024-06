F1-Hammer: So plant Red Bull mit Sergio Perez

Sergio Perez bleibt bis 2026 Red-Bull-Pilot!

Seine Zukunft bei Red Bull stand für den häufig unter Kritik stehenden Sergio Perez zuletzt in den Sternen. Vor dem nächsten WM-Stopp in Montreal am Sonntag (20 Uhr, ServusTV) schaffte das Bullen-Team endlich Klarheit: Checo wird weiterhin Red-Bull-Pilot bleiben! Der Mexikaner verlängerte seinen mit Ende des Jahres auslaufenden Vertrag bis 2026.

Horner: "Kontinuität und Stabilität sind wichtig für das Team."

Red-Bull-Teamchef Christian Horner freut sich auf eine Fortsetzung mit Perez: "Jetzt ist ein wichtiger Zeitpunkt, um unsere Fahrerpaarung für 2025 zu bestätigen und wir freuen uns sehr die Zusammenarbeit mit Checo fortzusetzen." Der 50-Jährige schätzt vor allem die Dynamik zwischen Perez und Teamkollegen Max Verstappen: "Kontinuität und Stabilität sind wichtig für das Team und sowohl Checo als auch Max sind eine erfolgreiche und robuste Partnerschaft, die uns im vergangenen Jahr den ersten Doppelsieg des Teams in der Meisterschaft beschert hat."

Auch Perez selbst ist mit der Entscheidung mehr als zufrieden: "Ich freue mich sehr, hier zu bleiben, um unseren gemeinsamen Weg fortzusetzen und zwei weitere Jahre zur großartigen Geschichte dieses Teams beizutragen. Teil dieses Teams zu sein, ist eine große Herausforderung, die ich liebe", erklärt der derzeit Fünfte in der Fahrerwertung.