Federer als Stargast in Mercedes-Box

Beim Formel-1-Qualifying in Barcelona ist Tennis-Superstar Roger Federer ein gern gesehener Gast in der Mercedes-Box.

Im 6. Saisonrennen in Barcelona zeigt sich Mercedes mit Updates deutlich verbessert. Russell und Hamilton haben gar Chancen auf einen Top-5-Platz. In Miami hatte man immerhin das drittschnellste Auto, nachdem es zum WM-Auftakt noch deutlich schlechter gelaufen war. Der abgehängte Konstrukteursweltmeister um Rekordchampion Lewis Hamilton sucht nach der Abstimmung für den schwer zu fahrenden Wagen. Mercedes sei zuversichtlich, "dass wir einen weiteren Schritt nach vorne machen werden", sagte Motorsportchef Toto Wolff. Man habe "weiter mit der Abstimmung experimentiert und einige neue Komponenten eingebaut. Das hat uns Antworten und Hinweise darauf gegeben, in welche Richtung wir gehen müssen."

Während des Qualifyings war zudem der Tennis-Superstar Roger Federer zu Gast. Ein Bild davon postete die Mercedes-Crew auf Twitter: "Wir freuen uns, dass wir dich im Qualifying mit dabei haben".

Great to have you with us for Quali, Roger! ???? pic.twitter.com/JEuUrvI2pL — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 21, 2022

Der Schweizer arbeitet im Moment weiterhin an seinem Comeback und machte seinen Fans in einem Interview mit "Caminada Magazine" Hoffnungen. Im Sommer will der Schweizer wieder "voll durchstarten". "Ich fühle mich wie ein Rennpferd, das in seiner Box scharrt und losrasen will", unterstrich er seinen unbändigen Willen. "Ich freue mich drauf, dass ich wieder nach einem strengen Trainingstag abends heimkomme und komplett erschöpft bin."