Fix: Verstappen bleibt auch 2025 bei Red Bull

"Sehr glücklich hier" lautet die endgültige Antwort auf den Flirt mit Mercedes.

Max Verstappen hat klargestellt, dass er auch 2025 für den Formel-1-Rennstall Red Bull Racing fahren wird. "Ja", sagte der Niederländer am Donnerstag vor dem Großen Preis von Österreich in Spielberg auf eine entsprechende Nachfrage. "Ich denke, ich habe das schon vorher gesagt", betonte Verstappen. "Ich denke nicht, dass die Formel 1 so funktioniert, dass du dann auf einmal auf Wiedersehen sagen kannst. Ich habe einen langen Vertrag mit dem Team, ich bin sehr glücklich hier."

Verstappen ist bei Red Bull noch bis einschließlich 2028 unter Kontrakt. Rund um den Großen Preis von Spanien am vergangenen Wochenende hatten aber führende Mercedes-Vertreter, namentlich Teamchef Toto Wolff und Konzernchef Ola Källenius, ihr öffentliches Werben um Verstappen erneuert. "In Silber würde er auch gut aussehen", hatte Källenius am Sonntag im Interview mit dem TV-Sender Sky gesagt.

"Das Wichtigste ist, dass wir ein sehr gutes Auto in der Zukunft haben. Im Moment ist es sehr eng, aber wir arbeiten sehr gut als Team zusammen, um uns weiter zu verbessern. Und wir arbeiten auch bereits für nächstes Jahr, um wieder wettbewerbsfähig zu sein", erklärte Verstappen nun. "Das sollte genug darüber sagen, wo ich nächstes Jahr fahren werde."