Formel 1 hält MexikoGP die Treue

Bevor am Wochenende die Bolliden über den Kurs in Mexiko City fahren, verlängert die Formel 1 den Vertrag mit dem Kurs in Mittelamerika.

Das Autodrómo Hermanos Rodríguez in Mexiko bleibt bis einschließlich 2025 im Rennkalender der Formel 1. Die Rennserie gab am Donnerstag in Mexiko-Stadt die Verlängerung des Vertrags bekannt. Vor sieben Jahren hatte die Formel 1 die Rückkehr nach Mexiko mit offiziell 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gefeiert. Das Rennen wurde prompt zu einem Stimmungshighlight im Jahr. 2020 war der Grand Prix wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Legendär auf dem Kurs ist bereits die Passage durch ein ehemaliges Baseball-Stadion. Der neue Vertrag vor dem Großen Preis am Sonntag wurde zwischen der Formel 1, den Renn-Promotern und der Regierung von Mexiko-Stadt geschlossen.