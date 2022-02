Formel-1-Hammer: Haas lackiert Auto um

Der Ukraine-Krieg hat auch in der Formel 1 Konsequenzen.

Das Haas-F1-Team in der Formel 1 lackiert seine Boliden um. Beim Rennstall von Mick Schumacher ist das russische Chemieunternehmen Uralkali Hauptsponsor. Deswegen zieren auch die russischen Farben die Boliden. Aufgrund der Geschehnisse in der Ukraine wird man diese Lackierung kurzerhand ändern.

In einem Statement des Teams heißt es: „Das Haas F1 Team wird seinen VF-22 am Freitag, dem 25. Februar, am dritten und letzten Tag der Streckentests in Barcelona, in einer schlichten, weißen Lackierung ohne das Uralkali-Branding präsentieren.“

Für Mick-Kollege Nikita Mazepin hat der Vorfall erst mal keine Folgen. Er wird am letzten Testtag die Vormittagseinheit absolvieren und ist somit momentan fester Bestandteil des Teams. Und das obwohl Mazepins Vater Dmitry Anteilseigner bei Uralkali ist und bei einer Unterfirma sogar CEO.

Ob die Boliden die ganze Saison ohne russische Farben fahren werden ist noch nicht bekannt.