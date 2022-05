Formel-1-Star Leclerc crasht Lauda-Ferrari

WM-Spitzenreiter Charles Leclerc crasht bei einem Traditionsrennen in Monaco einen legendären Ferrari-Boliden von Niki Lauda.

Charles Leclerc hat am Sonntag im Rahmen des Monaco Historic Grand Prix in seiner Heimat viele Ferrari-Fans zum Weinen gebracht. Der aktuelle WM-Führende der Formel 1 verlor bei einigen Demonstrationsrunden im Ferrari 312 B3 von Niki Lauda aus dem Jahr 1974 in der „La Rascasse“-Kurve die Kontrolle über den Wagen und crashte rücklings in die Mauer. Dabei wurde das Heck des historischen Boliden schwer beschädigt.

Laut "ESPN" soll Leclerc in einem Gespräch mit dem früheren Formel-1-Piloten Jacky Ickx, der einen Ferrari aus dem Jahr 1972 präsentierte, Bremsprobleme bei seinem Auto angedeutet haben. Der Bolide des dreifachen und 2019 verstorbenen Weltmeisters Lauda war bereits im Vorjahr in einen Unfall verwickelt gewesen. Damals saß der Franzose Jean Alesi am Steuer.