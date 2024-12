Geheime Gagen: So viel cashen die Formel-1-Stars

Ranking: So viel verdienen Verstappen und Co.

Max Verstappen bleibt in der Formel 1 weiterhin das Maß aller Dinge. Der 27-Jährige krönte sich überlegen zum vierten Mal in Folge zum Weltmeister. Seine Dominanz spiegelt sich auch in seinem Gehalt wider. Laut Forbes ist Verstappen der absolute Gagen-Kaiser der Formel 1. Der Niederländer kassierte in diesem Jahr stolze 75 Millionen Dollar (71,4 Mio. Euro). Die Summe setzt sich dabei aus 60 Millionen Grundgehalt und 15 Millionen Bonus zusammen.

Auf Platz 2 folgt Lewis Hamilton mit 57 Mio. Dollar und Lando Norris mit 35 Mio. Dollar. Schon etwas abgeschlagen sind Fernando Alonso (27,5 Mio.), Charles Leclerc (27 Mio.) und George Russell (23 Mio.).

Lewis Hamilton landet auf Platz 2 © Getty ×

Die Top-10 komplettieren Oscar Piastri (22 Mio.), Sergio Perez (19,5 Mio.), Carlos Sainz (19 Mio.) und Pierre Gasly (12 Mio.).