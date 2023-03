Hamilton vor dem Mercedes- Absprung?

Mercedes muss bei Lewis Hamilton noch viel Überzeugungsarbeit leisten.

Mercedes steckt in der Zwickmühle. Nach einer Fehleinschätzung ist der 2023er-Bolide hoffnungslos unterlegen, weshalb das Team den Fokus wohl schon auf nächste Saison legen muss. Jedoch gilt es bis dahin auch, den vermeintlichen Nummer-1-Fahrer bei Laune zu halten. Lewis Hamilton, zuletzt zweimal Fünfter, zeigte sich genervt von seiner Nachzüglerrolle. Besonders brisant: Der Vertrag des 38-jährigen Briten läuft nach dieser Saison aus. Schmeißt er dann bei den Silberpfeilen hin?

Die Aussagen von Mercedes-Boss Toto Wolff vor rund eineinhalb Wochen in Saudi-Arabien dürften Hamilton weniger erfreut haben. "Wir haben eine Richtung eingeschlagen, die falsch war. Ich denke, das wird es nun sein, was uns in der Budgetdeckelung einschränkt", erklärte Wolff. Man werde das alte Auto-Konzept, das schon im Vorjahr zum Einsatz kam, über Bord werfen. "Kurzfristig bedeutet das, dass wir einen Schritt zurück machen, um dann zwei Schritte nach vorne zu machen", so Wolff. Schon davor hatte Hamilton seinem Team in einem BBC-Podcast vorgeworfen, dass es ihm bei der Entwicklung des Autos nicht zugehört habe. "Letztes Jahr gab es Dinge, die ich ihnen gesagt habe. Ich habe die Probleme mit dem Auto erklärt", so der siebenfache Weltmeister.

Toto Wolff: »Dann muss er sich umschauen ...«

Diese Kritik lässt bei Wolff die Alarmglocken schrillen. "Wenn du als Fahrer einen Titel gewinnen willst, musst du sicherstellen, dass du das richtige Auto hast. Wenn wir ihm kein Auto geben können, muss er sich umschauen", stellte er fest. Die Frage ist jedoch: Bei welchem Titelkandidaten könnte Hamilton unterkommen?"Ich sehe nicht, wo wir Platz für Lewis haben sollten", so Red-Bull-Boss Christian Horner. "Wir sind sehr glücklich mit den Fahrern, die wir haben. Sie sind auch für nächste Saison bei uns unter Vertrag."

Vor dem GP von Australien am Sonntag (7 Uhr, live ServusTV) gibt es jedenfalls reichlich Gesprächsstoff.