Hausleitner: ''Markos Risiko machte sich total bezahlt''

Der Formel-1-Guru des ORF, Ernst Hausleitner, bei oe24 als Sportinsider über den frisch gebackenen Weltmeister Max Verstappen und Helmut Markos mutige Entscheidung.

Schade, dass die FIA mit ihrem Regelwirrwarr das Chaos in Suzuka noch verstärkt hat und Max Verstappen ein bissl die WM-Show gestohlen hat. Denn Max hat am Japan-Wochenende alles überstrahlt. Ein würdiger Weltmeister am besten Weg, einer der Größten überhaupt zu werden.

Seine Extraklasse hat Max am Sonntag in Suzuka noch einmal unter Beweis gestellt, indem er den anderen nach Belieben davon­gefahren ist. Echt weltmeisterlich! Dabei wird Max noch reifer, noch besser. Was die fahrerischen Qualitäten betrifft, ist er schon jetzt der Beste. Besser sogar als Hamilton, weil er in heiklen Situationen entschlossener, kalt­blütiger und inzwischen auch abgebrühter ans Werk geht.

Der neue Verstappen macht einen extrem ­gelösten Eindruck. Vielleicht hilft ihm auch die sehr harmonisch wirkende Beziehung mit seiner Kelly.

Respekt zollen muss man auch Helmut Marko. Der Red-Bull-Berater hat sich getraut, Verstappen die Formel 2 überspringen zu lassen und den Burschen direkt in ein F1-Auto (damals Toro Rosso) zu setzen. Dieses Risiko wollte kein anderes Team gehen. Ein Jahr später durfte Max – typische Marko-Entscheidung! – Kwjat im „Einserteam“ ersetzen. Mit dem ersten Sieg im ersten Rennen mit Red Bull ging’s dann richtig los.