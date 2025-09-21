Alles zu oe24VIP
Herber Rückschlag! WM-Leader Piastri schrottet seinen McLaren
Herber Rückschlag! WM-Leader Piastri schrottet seinen McLaren

21.09.25, 13:07
Herber Rückschlag für WM-Leader Oscar Piastri! Der Australier krachte in der ersten Runde in Aserbaidschan in die Wand. 

So hat sich Piastri das Baku-Wochenende nicht vorgestellt: Schon im Qualifying erwischte es den McLaren-Star, er krachte in die Wand.

+++ Das Rennen gibt's hier im oe24-Liveticker +++

Beginnt jetzt das große Zittern um die Fahrer-WM? Vor dem Rennen hatte Piastri noch 31 Zähler Vorsprung auf seinen Teamkollegen.

Mit dem Crash endet auch eine stolze Serie: 34 Mal in Folge landete Piastri zuvor zumindest in den Punkten.

