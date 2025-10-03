Hitze-Alarm in Singapur! Formel-1-GP mit neuer Kühlwesten-Regel

Der Formel-1-Grand-Prix in Singapur wird zum Hitze-Duell. Bei Temperaturen über 31 Grad gilt erstmals die neue Kühlwesten-Regel. WM-Spitzenreiter Oscar Piastri zeigte am Freitag im Training die Tagesbestzeit.

Zum Grand Prix von Singapur kommt es Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV, Sky & Sport24-Liveticker) am Marina Bay Street Circuit. Das Rennen wird zum Hitze-Duell: Bei Temperaturen über 31 Grad hat der Automobil-Weltverband erstmals die neue Hitzeregel aktiviert. Die Piloten dürfen Kühlwesten tragen, alle Autos müssen mit technischen Vorrichtungen ausgerüstet werden.

Piastri im Training vorne

WM-Spitzenreiter Oscar Piastri zeigte im Training die Tagesbestzeit. Der McLaren-Pilot war knapp schneller als Youngster Isack Hadjar von den Racing Bulls und Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Die zweite Trainingseinheit war zweimal unterbrochen: George Russell landete in der Bande, Liam Lawson krachte in die Streckenbegrenzung.

Verstappen in Lauerstellung

Max Verstappen liegt in der WM 69 Punkte hinter Spitzenreiter Piastri und hat noch nie in Singapur gewonnen. Der Niederländer wurde in beiden Trainings Dritter. "Es war schon letztes Jahr sehr hart und sehr heiß, aber ich erwarte, dass es noch machbar sein wird", sagte Ferrari-Pilot Charles Leclerc zu den extremen Bedingungen.

Neue Regel für Kühlwesten

Die Rennleitung hat erstmals eine Regel eingeführt, die bei Temperaturen über 31 Grad das Tragen von Kühlwesten erlaubt. Teams müssen ihre Autos umrüsten, ein Verzicht wird mit 500 Gramm Ballast geahndet. Der Marina Bay Street Circuit gilt als härteste Prüfung der Saison.