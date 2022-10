Letzte Chance für Schumacher

Mick Schumacher hat noch 71 Runden Zeit, sich für Vertrags-Verlängerung zu empfehlen.

Langsam wird's eng für den Sohn von Legende Michael Schumacher. Wie Haas-Teamchef Günther Steiner in Austin andeutete, wäre "nach Mexiko" der Zeitpunkt, die Entscheidung über die Zukunft beim US-Team zu treffen. Auf die Frage von Sport Bild, was Schumi für einen Vertrag für 2023 tun muss, meinte Teambesitzer Gene Haas: "Er muss herausfinden, wie er ein Rennen beenden und Punkte holen kann."

Schumacher-Unfälle kosteten 3 Millionen

Letztes Wochenende in Austin gelang ihm das mit Platz 14 wieder einmal nicht. Schumachers Problem sind mangelnde Konstanz, Fehler in der entscheidenden Phase und kapitale Unfälle. Gene Haas rechnet vor: "Mick kostet uns ein Vermögen." Nämlich rund drei Millionen an Reperaturschäden, die das Team auch noch in der Entwicklung zurückwarfen.

Als Alternative für das zweite Haas-Cockpit neben Kevin Magnusson würde sich Aston-Martin-Ersatzpilot Nico Hülkenberg anbieten. Für Schumacher bliebe dann noch die Option Williams. Dort will man zwar F2-Pilot Logan Sargeant (21), dem US-Talent fehlt aber noch die F1-Lizenz.