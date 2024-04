Marko verrät brisantes Ski-Geheimnis um Verstappen

Vor seinem Abflug zum GP von Japan in Suzuka (Sonntag, 7 Uhr, ORF1 live) meldete sich Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko bei oe24 und gab ein spannendes Geheimnis um Dreifach-Weltmeister Max Verstappen preis.

Auf die Frage, wie WM-Dominator Max Verstappen den spektakulären Ausfall in Melbourne (Bremse explodiert, Feuer) weggesteckt hat, schmunzelte Marko: "So ein Defekt passiert leider manchmal. Inzwischen war Max in Japan Skifahren beim herrlichsten, besten Tiefschnee der Welt." Wie bitte? Haben Formel-1-Piloten nicht Skifahr-Verbot? Als wir nachhaken, wimmelt uns Marko ab: "Da hab ich Ihnen eh schon zu viel verraten ...".

© Getty ×

Verstappen: "Natürlich fährst du die Piste nicht runter wie ein Wahnsinniger"

Offenbar hat sich Verstappen in seinem aktuellen Red-Bull-Vertrag (bis Ende 2028) eine Skifahr-Erlaubnis reinschreiben lassen. Bei der Präsentation des RB20 im Februar hatte der 26-jährige Holländer auf Nachfrage von GPblog zum Thema Skifahren erklärt: "Ja, ich bin fünf, sechs Jahre nicht Ski gefahren. Aber ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich gesagt hab: Jetzt reicht es!"

Auf die Frage, ob er nur Pflug gefahren sei, meinte der Formel-1-Star: "Wir sprechen immer noch von Red Bull, außerdem ist Skifahren in Österreich sehr beliebt. Nur wenn ich mich mit: "Ich hab mir das Bein gebrochen, melde, wird vermutlich so was kommen wie: "Yeah, warum fährst du Ski?" Andererseits, so Verstappen, könnte man auch in der Dusche ausrutschen und sich was brechen. "Und natürlich fährst du die Piste nicht runter wie ein Wahnsinniger." Sagt einer, der am Wochenende in Suzuka mit 300 km/h in die Degner-Kurve fährt ...