Marko: 'Wir wollen ihnen jetzt wehtun'

Bullen-Mastermind Helmut Marko über das atemberaubende WM-Duell.

Am Donnerstag hebt der Red-Bull-Charter mit Helmut Marko (78) an Bord Richtung USA ab.



ÖSTERREICH: Herr Marko , mit welchem Gefühl f liegen Sie nach Austin, wo alle von einer Mercedes-Strecke sprechen?



Helmut Marko: Fast alles galt doch als Mercedesund Hamilton-Boden, weil sie keine Konkurrenz hatten. Jetzt sind wir auf den meisten Strecken zumindest gleichauf. Ich glaube, es würde sie sehr schmerzen, wenn wir das gewinnen würden. Na klar wollen wir ihnen wehtun.



ÖSTERREICH: Superhirn Newey ist auch wieder fit?

Marko: Zum Glück! Er ist die Galionsfigur bei Red Bull Racing, er hat die meiste Erfahrung, und zwar in allen Bereichen. Er kann auch am Simulator und im Windkanal die Daten am besten lesen und koordinieren. Vor Ort ist sein immenses Wissen oft der entscheidende Part bei der Abstimmung.



ÖSTERREICH: Wenn ich Sie nach dem Türkei-GP richtig verstanden habe, muss Red Bull 15 km/h Speed gegenüber Mercedes aufholen?



Marko: Das stimmt. Ich hoffe, wir können das von der Chassis-Seite her wettmachen.



ÖSTERREICH: Wann hat euch Mercedes überholt?



Marko: Sagen wir so: Sie haben uns eingeholt. Seit Silverstone geht das hin und her. Wir rätseln, woran das liegt. (okk)