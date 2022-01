Mercedes überrascht mit diesem Hamilton-Post

Seit dem Saisonfinale zog sich Lewis Hamilton komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Nun sorgt sein Mercedes-Team mit einem Posting für Verwirrung.

Mehr als über ein Monat ist seit dem umstrittenen Saisonfinish der F1 vergangen. Lewis Hamilton hat sich seitdem rar gemacht. Weder in der Öffentlichkeit noch auf den sozialen Medien machte der Formel-1 Superstar von sich reden. Immer wieder rankten sich Gerüchte über einen Rücktritt des Superstars, ebenso wie die Forderung nach der Absetzung des Rennleiters Michael Masi.

Nun hat Mercedes das erste Posting mit Lewis Hamilton auf den sozialen Medien geteilt. „F1 2021. Aber in Schwarz-Weiß. Ein Thread,“ so die Botschaft des Mercedes-Teams. Auf einen möglichen Rücktritt soll der in schwarz-weiß gehaltene Post aber nicht deuten. Viel mehr ist eine Hommage an Hamiltons vergangene Saison mit dem Team, bei dem der siebenfache Champion einen großen Rückstand in der Gesamtwertung beinahe wieder wettmachte.

F1 2021. But make it noir. ???????? A thread. ???? pic.twitter.com/llUtMYAoy6 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 25, 2022

Vorbereitung hat begonnen

Medienberichten zufolge bereitet sich Hamilton professionell auf die im März beginnende Saison vor. Bis dahin wird es von Hamilton auch kaum eine Aussage zum umstrittenen letzten Rennen in Abu Dhabi geben, selbst die FIA-Gala nach der Saison schwänzte der F1-Superstar. Der Stachel nach dem Drama, bei den Hamilton den Titel in letzter Sekunde noch verlor, saß zu tief.

Ob Hamilton bei der Vorstellung des neuen Mercedes-Boliden am 18.Februar anwesend sein wird, ist noch ungewiss.