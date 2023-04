Neue Frauen-Rennserie startet: F1 Academy gibt in Spielberg Debüt

Mit einer neuen Motorsport-Serie für Frauen will die Formel 1 in Zukunft talentierte Rennfahrerinnen fördern. 15 Fahrerinnen treten in einer eigenen Rennserie an.

Am Freitag und Samstag wird die F1 Academy auf dem Red Bull Ring in Spielberg ihr Debüt feiern, in der Steiermark werden die ersten drei von insgesamt 21 Rennen gefahren. Insgesamt 15 Frauen werden sich an sieben Stationen messen, das große Highlight findet zum Abschluss in Austin statt - im Rahmen des Formel-1-Grand-Prix der USA im Oktober.

Susie Wolff will Wandel fördern

Mit Susie Wolff agiert eine frühere Formel-1-Testfahrerin als Chefin der Serie. "Die F1 Academy bietet die Gelegenheit, einen echten Wandel in unserer Branche zu fördern, indem sie die bestmögliche Struktur schafft, um weibliche Talente auf ihrem Weg in die Elite des Motorsports zu finden und zu fördern", sagte die 40-jährige Britin. Es gebe noch viel zu tun, aber auch eine klare Zielstrebigkeit, das richtig zu machen, ergänzte die Ehefrau von Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

© Getty ×

Bianca Bustamente, Marta Garcia und Chloe Chong (v. l.)



Langfristig soll Frau in Formel 1 fahren

F1-Geschäftsführer Stefano Domenicali hofft darauf, in Zukunft einer Fahrerin den Weg in die Königsklasse zu ebnen. "Die Formel 1 hat die Führung übernommen und versucht, etwas zu tun, zu investieren und daran zu glauben, durch Aufmerksamkeit für das Projekt hoffentlich so bald wie möglich ein Mädchen, eine Frau in die Formel 1 zu bringen", sagte der Italiener. Bisher nahmen seit 1950 nur zwei Frauen bei einem Formel-1-Rennen teil. Die Italienerin Maria Teresa de Filippis war in den 1950er-Jahren bei drei Grand Prix dabei, ihre Landsfrau Lella Lombardi fuhr 1975 als Sechste bei einem abgebrochenen Rennen sogar in die Punkteränge.

© Getty ×

PREMA-Fahrerin Bianca Bustamente von den Philippinen



© Getty ×

Die Kanadierin Megan Gilkes fährt für Rodin Carlin



© Getty ×

MP-Pilotin Amna Al Qubaisi aus den Emiraten



So läuft der Renn-Modus

In der F1 Academy werden fünf Teams mit je drei Fahrerinnen teilnehmen, pro Auto werden 150.000 Euro von der Formel 1 als Förderung zur Verfügung gestellt. Pro Rennwochenende werden zwei halbstündige Hauptrennen gefahren, dazwischen ein 20-minütiges Sprintrennen. Nach den Rennen in Spielberg geht es nach Valencia, dann folgen die Stationen Barcelona, Zandvoort, Monza, Le Castellet und Austin. Einzig Valencia und Le Castellet befinden sich derzeit nicht auch im F1-Kalender.