Norris setzt sich in Sprint-Qualifying durch

Unter schwierigen Bedingungen ging es vor dem Sprintrennen am Samstag (5Uhr/live Sky) in Shanghai ins Qualifying - McLaren kann sich über einen Erfolg freuen.

Die Formel 1 Weltmeisterschaft geht in die nächste Runde. Nächster Stop: Shanghai! Vor dem Sprintrennen am Samstag stürzten sich die Fahrer am Freitag bei Regen ins Qualifying. McLaren-Pilot Lando Norris (24) rast mit der Bestzeit auf die Pole Position und lässt damit Rekordweltmeister Lewis Hamilton (39) und F1-Oldie Fernando Alonso (42) hinter sich. Der McLaren-Pilot freut sich über seinen Erfolg beim "wilden Auftakt": "Es hat Spaß gemacht, es bringt dein Herz zum Rasen. eine schöne Überraschung und eine gute Ausgangsposition für morgen."

Der Regen und geringe Grip auf der Strecke macht unter anderem Weltmeister Max Verstappen zu schaffen. "Es war unglaublich rutschig, es war schwierig, das Auto auf der Strecke zu halten. Es hat sich angefühlt, als ob man auf Eis fahren würde. Als es trocken war, hat es aber ganz gut funktioniert", begründet der Red-Bull Pilot seinen vierten Platz.

Sprint-Qualifying Ergebnisse

1. L. Norris - McLaren (1:57.940)

2. L. Hamilton - Mercedes (+ 0:01.261)

3. F. Alonso - Aston Martin (+ 0:01.975)

4. M. Verstappen - Red Bull (+ 0:02.088)

5. C. Sainz - Ferrari (+ 0:02.274)

6. S. Perez - Red Bull (+ 0:02.435)

7. C. Leclerc - Ferrari (+ 0:02.626)

8. O. Piastri - McLaren (+ 0:03.050)

9. V. Bottas - Sauber (+ 0:03.104)

10. G. Zhou - Sauber (+ 0:05.597)