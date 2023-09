Präzedenzfall? Verstappen muss um WM-Titel zittern

Ex-Formel-1-Pilot Felipe Massa ist der Meinung, dass ihm der WM-Titel von 2008 geraubt wurde. Er kämpft darum die Ergebnisse jener Saison wegen des ''Crashgates'' zu ändern. Mercedes beobachtet den Kampf Massas ''mit Interesse''.

Denn Mercedes könnte, je nach Ausgang des Streites zwischen Massa und der, auch seinerseits die Weltmeisterschaft 2021 noch einmal anfechten. Damit wäre der WM-Titel von Max Verstappen gefährdet. Wird Massas zum Präzedenzfall? "Das ist interessant zu verfolgen", sagt Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff über den Streit.

Hintergrund des Massa-Streites: Vor 15 Jahren kam es in Singapur zu einem Unfall, der den Rennverlauf maßgeblich beeinflusste. Wie sich erst im darauffolgenden Jahr offiziell herausstellte, lenkte der Brasilianer Nelson Piquet Junior seinen Renault auf Geheiß der Teamleitung um Flavio Briatore in die Mauer. Sein damaliger Teamkollege Fernando Alonso profitierte von der folgenden Safety-Car-Phase am meisten und gewann das zunächst von Massa im Ferrari angeführte Nachtrennen.

Massa, der den WM-Sieg damals am Saisonende im Ferrari mit einem Punkt Rückstand auf Lewis Hamilton verpasste, will mit seinen Anwälten den WM-Ausgang anfechten, sie erwägen den Schritt vor den Londoner High Court. Massa wartet weiterhin noch auf eine Reaktion der Formel 1 und der FIA. Der Weltverband bestätigte auf Anfrage ein Schreiben der Vertreter von Massa. Die Angelegenheit werde derzeit geprüft, und es gebe keine weiteren Angaben zum aktuellen Zeitpunkt.

Wolff: "Wir beobachten es mit Neugierde"

Wenn es zu einem Zivilprozess käme, würde das sicherlich einen Präzedenzfall schaffen, sagte der Mercedes-Teamchef am Freitag bei einer Pressekonferenz: "Wir beobachten es mit Neugierde von der Seitenlinie."

Denn vor knapp zwei Jahren fühlten sich Hamilton und Mercedes um den Fahrer-Triumph betrogen, als die WM in der letzten Runde in Abu Dhabi zugunsten von Max Verstappen entschieden worden war. Mercedes hatte damals auf rechtliche Schritte verzichtet. Das Team war der Meinung, dass man kaum Chancen auf Erfolg haben würde.