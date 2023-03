Quali-Schock für Verstappen in Jeddah – Perez holt Pole

Formel-1-Saison 2024 soll in Saudi Arabien starten Die Formel 1 soll 2024 erstmals in Saudi-Arabien in die Saison starten. Diese Information geht aus einer Ankündigung hervor, in der am Donnerstag in Australien mitgeteilt wurde, dass es in Melbourne bis mindestens 2037 ein Rennen der Motorsport-Königsklasse geben wird.