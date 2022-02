Red Bull verkündet Partnerschaft mit Krypto-Plattform

Der Formel-1-Rennstall sprach am Mittwoch in einer Aussendung vom bisher größten Sportdeal im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Über den finanziellen Umfang teilte Red Bull nichts mit, aber gut informierte Quellen sprachen laut Reuters von einem Drei-Jahres-Deal über 150 Millionen Dollar (132 Mio. Euro).

Teamchef Christian Horner meinte zur Partnerschaft, beide Seiten würden an der Spitze von technologischen Innovationen stehen und daher gut zusammenpassen. Bybit solle zudem das Formel-1-Fanerlebnis in der Formel 1 durch digitale Neuerungen beleben.

???? "I’m delighted to welcome Bybit to the Team. They share the Team’s passion to exist at the forefront of technological innovation” Christian on @Bybit_Official #RaceToTheNextLevel