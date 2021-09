Rote Flagge: Sainz schrottet Ferrari im Training

Ferarri-Pilot Carlos Sainz flog im dritten Training mit seinem Boliden ab - der Spanier blieb zum Glück unverletzt.

Nachdem Sebastian Vettel im ersten und Lewis Hamilton im zweiten Zandvoort-Training mit ihren Motorschäden für eine Unterbrechung sorgten, war es Ferarri-Pilot Carlos Sainz, der für die dritte Rote Flagge an diesem Rennwochenende verantwortlich war.

Crash sorgt für 11 Minuten Unterbrechung

Nach rund 20 Minuten verlor der Spanier am Anfang der überhöhten Kurve 11 die Kontrolle über seinen Boliden und krachte in die Streckenbegrenzung. Das Fahrzeug erlitt dabei große Schäden, Front und Heck wurden arg in Mitleidenschaft gezogen, die Radaufhängung links vorne war abgeknickt.

Fuerte golpe de Carlos Sainz durante la práctica libre 3. #DutchGP #F1 pic.twitter.com/UYvziuLI0R — Tomi Molina (@TomiMolinaOK) September 4, 2021

"Es tut mir leid, ich weiß nicht, was da passiert", funkte Sainz unmittelbar nach dem Unfall an die Box. Zum Glück scheint der Spanier unverletzt geblieben zu sein. Nach ca. elf Minuten konnte die Session wieder fortgesetzt werden. Bei der Scuderia arbeitet man nun fleißig daran, das Auto für das anstehende Qualifying (heute ab 15 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) zu reparieren.