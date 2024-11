Sebastian Vettel startet völlig neue Karriere

Nachdem ein mögliches Comeback in der Formel 1 nichts wurde, orientiert sich Ex-Weltmeister Sebastian Vettel völlig neu.

Von 2010 bis 2013 dominierte Sebastian Vettel mit Red Bull die Formel-1-WM. Nach seinem Wechsel zu Ferrari und Aston Martin verblasste der Glanz der anfänglich großen Karriere. Zuletzt kursierten immer wieder Gerüchte, dass der mittlerweile 37-Jährige ein Comeback in der Königsklasse des Motorsports feiern könnte.

Daraus wurde nichts, doch was macht der Fan-Liebling in Zukunft? Fans hofften auf eine Rückkehr in anderen Rennklassen, doch auch das dürfte nichts werden. Am Rande einer Award-Verleihung in Braunschweig verriet Vettel seine Zukunftspläne.

Vettel drückt wieder die Schulbank

"Ich mache eine kleine Ausbildung im Bereich Landwirtschaft", so Vettel. Dafür soll er Medienberichten zufolge in der Schweiz, wo er seit einigen Jahren mit seiner Familie lebt und ein Bauernhaus hat, ein Berufsbildungszentrum besuchen. Anstatt sich mit PS-Power zu messen, büffelt der Ex-Red-Bull-Star wieder.Die Ausbildung sei eine "komprimierte Form" zur Ausbildung als Landwirt. „Wenn ich bestehe, würde ich mich eignen, um einen Betrieb zu führen“, erklärt Vettel. Jedenfalls freut sich die Formel-1-Legende schon auf die Zukunft und kann somit auch seinen Hof in der Schweiz besser bewirtschaften.