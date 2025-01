So sehen Sie die Formel-1 im TV

Seit 2021 übertragen ServusTV und der ORF gemeinsam die komplette Formel-1-Saison. Auch dieses Jahr teilen sie sich die Übertragung auf.

Bis 2026 sieht man die Formel 1 in Österreich bei diesen beiden Sendern. Diese Saison gibt es jeweils die Hälfte der Rennen beim ORF und ServusTV. Der Start in Melbourne wird beim ORF zu sehen sein und das große Finale in Abu Dhabi bei ServusTV.

16. März Melbourne ORF 1 23. März Shanghai ServusTV 6. April Suzuka ORF 1 13. April Bahrain ServusTV 20. April Saudi-Arabien ORF 1 4. Mai Miami ServusTV 18. Mai Imola ORF 1 25. Mai Monaco ServusTV 1. Juni Barcelona ORF 1 15. Juni Montreal ServusTV 29. Juni Spielberg ORF 1 6. Juli Silverstone ServusTV 27. Juli Spa ORF 1 3. August Budapest ServusTV 31. August Zandvoort ORF 1 7. September Monza ServusTV 21. September Baku ORF 1 5. Oktober Singapur ServusTV 19. Oktober Austin ORF 1 26. Oktober Mexico City ServusTV 9. November São Paulo ORF 1 22. November Las Vegas ServusTV 30. November Doha ORF 1 7. Dezember Abu Dhabi ServusTV

Beim ORF begleitet die Zuschauer das Kultduo Ernst Hausleitner und Alex Wurz durch die Saison. Das Kommentatoren-Team von ServusTV wird wie in den letzten Jahren aus Andreas Gröbl, Ex-F1-Pilot Christian Klien, Ex-Mercedes-Ingenieur Philipp Brändle, BMW-Werksfahrer Philipp Eng und Ex-Rennfahrer Mathias Lauda bestehen, und vor Ort ist wieder Andrea Schlager zu sehen.

Vielversprechende Saison

Mit vielen Neulingen und Teamwechseln wurde während der letzten Saison das Fahrerfeld durchgemischt. Der größte Schock löste der Wechsel des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari aus.

Neben den ganzen neuen Fahrerduos schwächelte der Dominator der letzten Jahre, Red Bull Racing, einen Großteil der vergangenen Saison. Trotzdem konnte sich Max Verstappen den Fahrer-WM-Titel sichern. Den Konstrukteurstitel holte sich nach 26 Jahren Warten das britische Team McLaren. Wenn es nach der zweiten Hälfte der letzten Saison geht, könnte diese Weltmeisterschaft eine der spannendsten der letzten Jahre werden.