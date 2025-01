Jetzt offiziell: Kovac ist neuer BVB-Trainer

Jetzt ist es offiziell: Niko Kovac übernimmt ab Sonntag das Traineramt bei Borussia Dortmund. Einen Tag nach dem Bundesliga-Spiel gegen Heidenheim wird der 53-Jährige vorgestellt. Sein Vertrag läuft bis 2026.

Bereits am Vorabend hatte "Bild" über die Einigung zwischen dem BVB und Kovac berichtet. Nach der Partie in Heidenheim bestätigte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken die Verpflichtung im "DAZN"-Interview.

Kovac bringt bewährtes Trainerteam mit

Das Spiel in Heidenheim (Samstag, 15:30 Uhr) wird noch von Interimstrainer Mike Tullberg betreut, bevor Kovac übernimmt. Der Kroate bringt seinen Bruder und ehemaligen BVB-Spieler Robert Kovac sowie Filip Tapalovic als Co-Trainer mit.

Das sagt Kovac über seine Verpflichtung

Kovac über seine Verpflichtung: "Die Gespräche mit Lars Ricken waren sehr konstruktiv, mit der für die Situation angemessenen notwendigen Tiefe, Klarheit und Vertrautheit. Alle Verantwortlichen des BVB haben uns in den Gesprächen ein sehr gutes Gefühl gegeben, sodass ich überzeugt davon bin, dass wir in Zukunft gemeinsam viel erreichen können. In erster Linie geht es für uns alle jetzt darum, den absoluten Willen, ein großes Herz und die Bereitschaft für harte Arbeit mitzubringen, um Borussia Dortmund in der Bundesliga, der Champions League und im Sommer bei der Klub-WM bestmöglich zu vertreten. Wir gehen diese Herausforderung entschlossen und fokussiert an." So der neue Trainer des BVB in einer offiziellen Vereinsmitteilung.

Kovac war zuletzt von 2022 bis 2024 Trainer des VfL Wolfsburg. Zuvor coachte er AS Monaco, Bayern München und Eintracht Frankfurt. Seine größten Erfolge feierte er mit Frankfurt (DFB-Pokalsieger 2018) und Bayern München (Double-Sieger 2019).

BVB setzt große Hoffnungen in Kovac

Sportchef Ricken betonte, dass der Verein sich bewusst Zeit genommen habe, um Kovac kennenzulernen. "Seine Teams zeichneten sich immer durch Energie, Willen und Teamgeist aus – genau das wollen wir auf und neben dem Platz sehen", erklärte Ricken.

Der neue Trainer steht vor einer großen Herausforderung, soll den BVB sportlich stabilisieren und zurück in die Erfolgsspur führen. Sein erstes Spiel als Dortmund-Coach wird am 8. Februar gegen den VfB Stuttgart stattfinden.