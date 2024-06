Am Weg zum Sieg macht Wolff "dümmsten" Fehler

George Russell sorgte mit dem Sieg in Spielberg für eine Mega-Sensation.

Dieses Resultat hatte in Spielberg wohl niemand auf dem Radar. George Russell profitierte von dem Crash zwischen Lando Norris und Max Verstappen kurz vor Schluss als lachender Dritter. Sein Teamchef, Toto Wolff, hingegen beging dabei einen fast fatalen Fehler.

In dem Moment, als die beiden Führenden kollidierten, konnte der Österreicher seine Emotionen nicht zurückhalten, wie er im ServusTV-Interview nach dem Rennen gestand. "Das war der dümmste Funkspruch, den ich je abgeben habe", konnte der 52-jährige Wiener nach dem Sieg seines Mercedes-Schützlings nach dem Rennen darüber lachen.

Doch was war passiert? Als sich Norris und Verstappen im Zweikampf um den Sieg gegenseitig aus dem Rennen nahmen, war Russell auf Platz 3 liegend kurz vor Kurve 3, wo man mit extrem hoher Geschwindigkeit runterbremsen muss. "Ich öffnete den Funk und sagte ihm, dass das unsere Chance auf den Sieg ist", schilderte Wolff. Zum Glück für Mercedes ließ sich der Brite nicht aus der Konzentrationsphase bringen und fuhr so zu seinem zweiten Sieg in der Königsklasse des Motorsport.