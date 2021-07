Crash in letzter Runde: Räikkönen räumt Vettel ab

Sebastian Vettel wurde in der letzten Runde, des Spielberg-GPs ausgerechnet von seinem Ex-Ferrari-Kollegen und Formel 1-Kumpel Kimi Räikkönen ins Kiesbett befördert.

Keine Punkte für Vettel und Aston Martin in Spielberg, dazu eine Kollision in der letzten Runde mit Kimi Räikkönen, seinem ehemaligen Kollegen bei Ferrari. Vettel selbst hat keine Erklärung dafür, wie der Crash passieren konnte: "Ich weiß es nicht. Ich muss mir das erst noch einmal anschauen und mit ihm sprechen."

Vettel gibt Kimi keine Schuld

Für den Deutschen war die Szene ein Missverständnis mit dem Finnen. Doch Vettel kommentiert den Unfall so: "Ich war innen und dachte, ich sei vorne. Keine Ahnung, bisschen komisch. Ich glaube aber, das hat keiner von uns mit Absicht gemacht." Punkte hätte der Zwischenfall den beiden sowieso nicht gekostet. Sowohl Vettel, als auch Räikkönen waren weit entfernt von den Punkterängen (Platz 12 und 13).

Enttäuschendes Rennen für den 34-Jährigen

Abgesehen von dem Crash, war das Rennen für den Aston Martin-Pilot sehr enttäuschend. "Wir haben versucht, immer wieder Druck zu machen. Die Balance war okay und im Auto fühlte es sich gut an. Wir waren nur nicht schnell genug, damit wir um Punkte hätten kämpfen können", so Vettel. in der WM-Gesamtwertung findet man ihn aber immer noch unter den besten zehn Fahrern.

Die Szene im Video: