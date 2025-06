Norris setzt sich auch im dritten Spielberg-Training durch

Das McLaren-Duo um Lando Norris und Oscar Piastri setzte sich auch im dritten Spielberg-Training durch. Platz drei ging indes an Max Verstappen.

Wie schon im zweiten Training hatte McLaren-Star Lando Norris auch in der dritten Einheit in Spielberg die Nase vorne (1:04.324). Der Brite setzte sich am Samstag erneut vor Teamkollege Oscar Piastri (1:04.442) durch. Max Verstappen (1:04.534) wurde, wie er es zurzeit auch im WM-Ranking erlebt, vom Papaya-Duo wieder einmal auf Platz drei verwiesen. Der Vierfachweltmeister kämpft am Sonntag (15.30 Uhr, live ORF1) um seinen sechsten Österreich-Sieg.

Seine Bestzeit von Freitag konnte Norris hingegen nicht übertreffen (1:04,580). Somit hieß der Schnellste lediglich im ersten Training nicht "Norris" sondern George Russell (Mercedes). Denn an diesem nahm der McLaren-Pilot nicht einmal Teil. Dort überließ er das Steuer Youngster Alex Dunne, der sensationell auf P4 glänzte.

Norris setzt Zeichen nach Kanada

Das Kanada-Drama ließ Norris damit wieder ein Stück weit in den Hintergrund rücken. Vor rund zwei Wochen kollidierte der 25-Jährige beim Montreal-GP mit Teamkollege Piastri, als er versuchte diesen zu überholen und schied aus. In Spielberg, kündigte er an, man wolle den Blick wieder nach vorne richten. Das scheint Norris aktuell ganz gut zu gelingen.