Start des Belgien-GP wegen Wetterchaos verschoben

Wegen heftigen Regens wurde der Start des Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps verschoben. Nach einer Einführungsrunde hinter dem Safety Car ging es zurück in die Boxengasse.

Der für 15:00 Uhr geplante Start zum Grand Prix von Belgien ist wetterbedingt auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Auf dem traditionsreichen Kurs in Spa-Francorchamps machten starke Regenfälle und schlechte Sichtverhältnisse einen regulären Beginn unmöglich.

Verschiebung nach Einführungsrunde

Das Fahrerfeld absolvierte zunächst eine Einführungsrunde hinter dem Safety Car. Doch bereits nach wenigen Minuten signalisierte die Rennleitung per roter Flagge: Kein Rennstart unter diesen Bedingungen. Die Fahrzeuge kehrten geschlossen in die Boxengasse zurück.

Wann und ob das Rennen in Spa an diesem Sonntag gefahren werden kann, ist derzeit unklar. Die Wetterlage in den Ardennen bleibt angespannt.

+++ mehr Infos in Kürze +++