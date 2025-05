Top 5 innerhalb einer Zehntel – McLaren schlägt Ferrari & Red Bull

WM-Leader Oscar Piastri (McLaren) setzte sich im ersten Freien Training in Imola vor Teamkollege Lando Norris durch. Die Top 5 lagen innerhalb einer Zehntelsekunde.

Der australische Spitzenreister Oscar Piastri zeigte beim Europa-Auftakt der Formel-1-WM in Imola eine starke Vorstellung. Im ersten freien Training am Freitag verwies er Teamkollege Lando Norris um 32 Tausendstel auf Platz zwei, Carlos Sainz (Williams) folgte nur zwei Hundertstel dahinter auf Rang drei. Die engen Abstände versprechen ein spannendes Rennen am Sonntag (15.00 Uhr).

Verstappen mit Problemen

Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) klagte über Fahrverhaltensprobleme und landete mit 0,364 Sekunden Rückstand nur auf Platz sieben, hinter Pierre Gasly (Alpine). Der Niederländer liegt in der WM bereits 32 Punkte hinter Piastri zurück, der zuletzt drei Rennen in Serie gewonnen hatte.

Lokale Blicke auf Antonelli

Der italienische Nachwuchsfahrer Kimi Antonelli belegte im zweiten Mercedes Platz 13, nur knapp hinter Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Mit einem Rückstand von etwas mehr als einer halben Sekunde zeigte der 18-Jährige eine respektable Leistung vor heimischem Publikum.

Besondere Ehre für Piastri

Der WM-Führende wurde am Mittwoch zum Ehrenbürger von Licciana Nardi ernannt, dem Herkunftsort seiner Vorfahren. Die Session endete vorzeitig nach einem Unfall von Sauber-Pilot Gabriel Bortoletto, der unverletzt blieb.