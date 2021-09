Valtteri Bottas vor Sensations-Wechsel

In der kommenden Saison wird man Mercedes-Pilot Valtteri Bottas in neuen Farben fahren sehen.

Die Formel-1 kam gerade erst aus der kurzen Sommerpause - doch im Hintergrund laufen jetzt schon die Vorbereitungen auf die neue Saison. In 2022 wird auf manchen Cockpits durchrotiert. Bei Mercedes ist bereits eine Entscheidung gefallen. Das bestätigte Teamchef Toto Wolff rund um das Regen-Rennen von Spa. Es wurde aber noch nicht bekannt gegeben, wie diese Entscheidung lautet.

Doch Vermutungen deuten darauf hin, dass Weltmeister Lewis Hamilton künftig mit Landsmann George Russell, aktuell beim Mercedes-Kundenteam Williams unter Vertrag, im Team fährt. Etwaige Gerüchte darüber kursieren bereits seit Mitte Juni. Beim Italien-Rennen in Monza am übernächsten Wochenende wird mit einer Verkündung gerechnet.

Kimi vor Formel-1-Pension

Wo die Reise für Hamiltons jetzigen Teamkollegen Valtteri Bottas weiter geht, steht nun auch fest. Der Finne heuert zur kommenden Saison bei Alfa Romeo an. Bei dem Schweizer Team sind in diesem Jahr Bottas-Landsmann Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi am Steuer. Deren Verträge laufen aus.

Für Räikkönen wird wohl nach der Saison in Formel-1-Pension gehen.

Die Planungen der Teams für 2022 werden somit immer konkreter. Alpine hatte rund ums Spa-Wochenende mit Fernando Alonso verlängert, Red Bull mit Sergio Pérez.