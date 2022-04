Verstappen greift nach Imola-Hattrick

Max Verstappen eröffnet den Imola-GP am Sonntag vor Ferrari-Hoffnung Leclerc.

Steigt am Sonntag (15 Uhr im Sport24-Liveticker) die große Ferrari-Party in Imola!? 100.000 Tifosi fiebern beim GP der Emilia-Romagna am Autodromo Enzo e Dino Ferrari mit. Beim Sprint-Rennen sah es lange nach der Poleposition für die Scuderia aus. Charles Le­clerc ging beim Start an Red Bulls Max Verstappen vorbei und führte das Feld lange an. In der vorletzten Runde setzte der Holländer aber zum finalen Gegenangriff an und zog wieder an Leclerc vorbei. Was für ein Thriller! Das heißt: Verstappen startet beim GP der Emilia Romagna von der Pole, dahinter gehen Leclerc, Sergio Perez (Red Bull) und Carlos Sainz (Ferrari) ins Rennen. Die Mercedes-Stars George Russell (11.) und Lewis Hamilton (14.) hinkten erneut hinterher. Verstappen kann nach dem Sieg im Qualifying und im Sprint-Rennen ,mit dem Sieg im Rennen den Imola-Hattrick fixieren und sich in der WM-Wertung weiter verbessern.

»Wir haben am Ende mit den Reifen gekämpft«

„Wir haben am Ende mit den Reifen gekämpft. Wir wollen jetzt noch stärker zurückkommen“, sagte Leclerc. Der Monegasse gewann zwei der bisher drei Rennen und fuhr dabei auch noch die schnellste Rennrunde. Er lacht in der Fahrerwertung schon 45 Punkte vor Verstappen von der Spitze, der nur den fünften Platz belegt. „Die ersten drei Rennen hatten wir damit gerechnet, etwas langsamer zu sein. Dann waren wir schneller als angenommen. Auf dieser Strecke hier sollten wir eigentlich noch stärker sein“, verrät Leclerc.

Regenwetter ein Vorteil für Verstappen?

Die Siegstrategie für heute: Ausrutschen verboten! Wie am Freitag ist Regen angesagt. Leclerc: „Damit hatten wir in der Vergangenheit Probleme.“ Die Verhältnisse könnten Weltmeister Verstappen in die Karten spielen.

Motorsportdirektor Helmut Marko war nach dem jüngsten Motor-Update ­zufrieden. „Der Speed stimmt“, meinte der Steirer auf ServusTV. Verstappen habe seine Qualitäten voll ausgespielt. „Wenn nicht bei diesen Verhältnissen, wann dann?“