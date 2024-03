Verstappen holt in Bahrain 33. Poleposition

Weltmeister Max Verstappen hat sich die erste Pole Position der neuen Formel-1-Saison gesichert.

Der Niederländer verwies am Freitag auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir Ferrari-Fahrer Charles Leclerc auf den zweiten Platz und ließ sich offensichtlich auch nicht von dem Wirbel um seinen Red-Bull-Teamchef Christian Horner beeinträchtigen.

Verstappen jetzt gleich auf mit Clark und Prost

Für Verstappen war es die 33. Pole seiner Karriere, womit der 26-Jährige in der ewigen Bestenliste auf dem fünften Platz mit Jim Clark und Alain Prost gleichzog. "Wir haben das sehr gut gemacht und alles herausgeholt", funkte der Triple-Weltmeister zufrieden an die Box. Sergio Perez landete im zweiten Red Bull auf dem fünften Platz (+0,358), knapp hinter Carlos Sainz im Ferrari (+0,328).

Fliegender Holländer will 4. WM-Titel in Folge holen

Der Saisonauftakt am Persischen Golf findet bereits am Samstag statt, da das zweite Rennen in Saudi-Arabien wegen des muslimischen Fastenmonats Ramadan (ab 10. März) um einen Tag nach vorne verschoben wurde und die F1-Regeln eine Pause von einer Woche vorschreiben. Verstappen peilt dieses Jahr seinen vierten WM-Titel in Serie an, der Austro-Rennstall Red Bull will an die abgelaufene Saison mit 21 Siegen aus 22 Rennen anschließen.